Υψηλό over στη Γαλλία

Επιστροφή στις εγχώριες διοργανώσεις μετά τη διακοπή λόγω των εθνικών υποχρεώσεων με τα προκριματικά του Παγκοσμίου Κυπέλλου στο Κατάρ. Το πρόγραμμα της Παρασκευής δεν περιλαμβάνει πληθώρα αναμετρήσεων, όμως η Τσάμπιονσιπ και η Α’ Γαλλίας δίνουν άλλο… χρώμα στο κουπόνι.

Πέμπτη αγωνιστική στην Α’ Γαλλίας, ανοίγει η αυλαία με το Λοριάν – Λιλ. Αμφότερες βρίσκονται στη μέση της βαθμολογίας με 5 βαθμούς έχοντας απολογισμό μία νίκη, δύο ισοπαλίες και μία ήττα. Ενα ακόμη κοινό στοιχείο των δύο ομάδων είναι η επιθετική εικόνα τους, αλλά και η ευχέρεια να δέχονται γκολ.

Δύο over και ένα goal/goal η Λοριάν στα 4 πρώτα παιχνίδια πρωταθλήματος. Τρία over για τη Λιλ στο πρόσφατο καρέ αγώνων. Το over βρίσκεται σε υψηλή απόδοση και το μπαίνει στο παιχνίδι μου.

Προγνωστικά Στοιχήματος

Εκτη αγωνιστική στην Τσάμπιονσιπ με το πρώτο παιχνίδι να είναι το Μπέρμιγχαμ – Ντέρμπι. Στο δεύτερο ταμπλό του βαθμολογικού πίνακα με 6 βαθμούς η Ντέρμπι, στην 7η θέση και κοντά στα πλέι οφ η Μπέρμιγχαμ με 8 βαθμούς. Αμφότερες στη διακοπή πήγαν με θετικά αποτελέσματα.

Η Μπέρμιγχαμ με πεντάρα στο Λούτον και βαθμό στο Μπάρνσλεϊ (1-1), ενώ η Ντέρμπι πήρε διπλό το Χαλ (1-0) και πήρε ισοπαλίες με Μίντλεσμπρο (0-0) και Νότιγχαμ (1-1) εντός έδρας. Δύο ομάδες που τα παιχνίδια τους κυμαίνονται μεταξύ over και under. Περιμένω ένα σκορ στα πλαίσια του 2-3 γκολ, όπως και το πιο πρόσφατο μεταξύ τους στην έδρα της Ντέρμπι (2-1 η Μπέρμιγχαμ).

Σταύρος Πραβής