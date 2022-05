Αναζητώντας την έκπληξη

Από το πρόγραμμα του Γιουρόπα Λιγκ, έχω επιλέξει ένα «ξερό» σημείο. Στη Φρανκφούρτη, η Αϊντραχτ περιμένει τη Γουέστ Χαμ, έχοντας ως «προίκα» το 2-1 στο Λονδίνο. Εγώ εξακολουθώ να πιστεύω ότι αυτές οι δύο ομάδες, αν και διαφορετικές στον τρόπο προσέγγισης ενός αγώνα, είναι πάνω κάτω ισοδύναμες, γι’ αυτό δεν αποκλείω την πιθανότητα η Γουέστ Χαμ να κάνει την έκπληξη.

Δείτε τα αποτελέσματα της Αϊντραχτ στην έδρα της και θα καταλάβετε. Μόλις μία νίκη στα 6 τελευταία εντός για το Γιουρόπα Λιγκ και μάλιστα σε όλα αυτά δυσκολεύτηκε πάρα πολύ. Από την άλλη, τα «σφυριά» πάνε στη Γερμανία για να κάνουν αυτό που ξέρουν καλά όταν παίζουν εκτός έδρας: να δημιουργήσουν φάσεις και να φτάσουν στο εύκολο γκολ. Πέτυχαν 2 στο Ζάγκρεμπ, 2 στο Γκενκ, 2 στη Βιέννη και 3 στο Λυών, δηλαδή μόνο με τη Σεβίλλη δεν τα κατάφεραν. Κυνηγάω λοιπόν το διπλό, ένα σημείο που μπορεί κάποιος να το βρει κοντά στο 2.95!

Το βλέπεις στις δηλώσεις του, ακόμα και από τη γλώσσα του σώματος. Ο Ζοσέ Μουρίνιο θέλει πάρα πολύ άλλο ένα ευρωπαϊκό τρόπαιο στη συλλογή του. Εδώ που έχει φτάσει, ο στόχος του τελικού του Κόνφερενς Λιγκ τού τριβελίζει το μυαλό και είναι λογικό όλη αυτή την επιθυμία να την περάσει και στους παίκτες του. Η Ρόμα πήρε το 1-1 στο Λέστερ, απέκτησε (ψυχολογικό κυρίως) αβαντάζ και πιστεύω ότι στον επαναληπτικό θα επιβάλει το παιχνίδι της, φτάνοντας στην πρόκριση. Ο άσος προσφέρεται στο δελεαστικό 2.15.

Το Μαρσέιγ – Φέγενορντ δεν νομίζω ότι μπορεί να ξεφύγει από το Over, με βάση την εικόνα του αγώνα στο Ρότερνταμ. Φύσει επιθετικές ομάδες και οι δύο, θα βρουν φάσεις και θα σκοράρουν, αλλά επειδή το Over 2,5 κυκλοφορεί πολύ χαμηλά, θα το ρισκάρω λίγο παραπάνω… Στο 2.55 το Over 3.5.

Στο Ρέιντζερς – Λειψία θα διαφωνήσω με τους μπουκ που δίνουν τόσο φαβορί τους Γερμανούς και θα ποντάρω στο G/G σε τιμή 1.71, με την πεποίθηση ότι κάποια στιγμή το ματς θα… περάσει από το 1-1. Και μετά, ας γίνει ό,τι θέλει.

