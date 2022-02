In-S(h)ane Larkin we trust!

«Θα μελαγχολήσω κι ύστερα εγώ, κι ύστερα εγώ, πως θα συνεχίσω», που λέει και η Καιτούλα. Θα μελαγχολήσω γιατί τα άστρα έχουν συνωμοτήσει εναντίον μου lately. Και εξηγώ. Δίνω εγώ Over 9.5 του Νέιτ Ουόλτερς; Βάζει 4 στα πρώτα 11 λεπτά και μετά παίζει μόλις 2’16” σε όλο το υπόλοιπο ματς, ενώ φέτος αγωνίζεται 22’32” ανά ματς. Δίνω εγώ Over 74.5 πόντους της Μακάμπι; Βάζει με τα χίλια ζόρια 52 κόντρα στη Μπάγερν, ενώ έχει μέσο όρο 79.5 στη διοργάνωση! Πάλι καλά που πέρασε το Under 150.5 στο Αρμάνι – Φενέρ, γιατί αλλιώς θα τραβούσα τα μαλλιά μου.

Ας ελπίσουμε ότι θα αλλάξει το γούρι σήμερα (04/02), τέταρτη και τελευταία ημέρα της «διαβολοβδομάδας».

Χωρίς τους Τορνίκε Σενγκέλια, Τζοέλ Μπόλομποϊ και Γιοχάνες Φόγκτμαν θα παραταχθεί η ΤΣΣΚΑ Μόσχας (13-9) απέναντι στην Άλμπα Βερολίνου (7-15) και όπως γίνεται εύκολα αντιληπτό το βάρος στη θέση των ψηλών θα πέσει στις πλάτες του Νίκολα Μιλουτίνοφ. Ο Σέρβος σέντερ έχει ταλαιπωθεί ιδιαίτερα από τραυματισμούς και φέτος έχει πολλά σκαμπανεβάσματα στην απόδοσή του. Τα δείγματα γραφής του δείχνουν ότι ένα καλό παιχνίδι, διαδέχεται ένα κακό και στα έξι πιο πρόσφατα ματς ο Μίλου έχει σκοράρει κατά σειρά 13, 2, 12, 4, 17 και 4 πόντους. Δεδομένων και των απουσιών, θα πάρω το ρίσκο και θα ποντάρω στο Over 9.5 πόντων του Μιλουτίνοφ σε απόδοση 2.00 από τη Novibet.

Ένα κάρο απουσίες έχει και η Βιλερμπάν (9-14), η οποία δοκιμάζεται εκτός έδρας κόντρα στην Αναντολού Εφές (11-11). Για την ακρίβεια η ομάδα του Τι Τζέι Πάρκερ ταξίδεψε στην Τουρκία χωρίς τους Ρέιμαρ Μόργκαν, Ντέβιντ Λάιτι, Βίκτορ Ουεμπανιάμα, Ουίλιαμ Χάουαρντ, Αντουάν Ντιό και Έλι Οκόμπο, που προστέθηκε αισχάτως στο απουσιολόγιο και πέρασε την πόρτα του χειρουργείου, προκειμένου να αντιμετωπίσει ένα πρόβλημα στον δεξί του ώμο. Ως εκ τούτου, για τους μπούκερς η νίκη των Τούρκων θεωρείται σχεδόν δεδομένη (πληρώνει κοντά στο 1.10), αλλά εγώ δεν θέλω να μπλέξω με το χάντικαπ, οπότε θα πάω πάλι στα ειδικά των παικτών. Η επιλογή μου είναι το Over 21.5 πόντων, ριμπάουντ και ασίστ του Σέιν Λάρκιν, το οποίο βρίσκω σε απόδοση 1.80 στη Stoiximan. Να σημειώσουμε ότι ο Αμερικανός γκαρντ την τρέχουσα αγωνιστική περίοδο έχει κατά μέσο όρο 14.8 πόντους, 3.1 ριμπάουντ και 5.2 τελικές πάσες, το οποίο αθροιστικά μας κάνει 23.1!

*Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.

ΝΕΟ! Η ΚΑΥΤΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ* ΤΗΣ ΗΜΕΡΑΣ!