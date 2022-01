Πάει για το 5-0 η Μπάγερν

Comme ci comme ça. Ελπίζω να το έχω γράψει σωστά αυτό γιατί δεν ξέρω γαλλικά. Ο Βασίλιε Μίτσιτς ξεπέρασε πολύ εύκολα το line των 20.5 πόντων και ριμπάουντ (22 πόντοι, 6 ριμπάουντ) παρά την ήττα της Εφές από τη Ζενίτ, αλλά ο Έλι Οκόμπο υπέπεσε μόλις σε ένα λάθος κόντρα στη Μπαρτσελόνα, μένοντας πολύ μακριά από το μέσο όρο του (3.2 λάθη ανά ματς) και μας τα χάλασε λίγο.

Πάμε λοιπόν για φρέσκα κουλούρια. Πέντε τα ματς στο σημερινό (28/01) πρόγραμμα της Euroleague. Θα ξεκινήσω κάπως ανάποδα, με αυτό ανάμεσα στην Αρμάνι Μιλάνο (13-6) και τη Ζαλγκίρις Κάουνας ( 3-15) . Η ομάδα του Ετόρε Μεσίνα προέρχεται από τρεις διαδοχικές νίκες και φιγουράρει στην τρίτη θέση της βαθμολογίας, την ώρα που η Ζαλγκίρις έρχεται από αρνητικό σερί πέντε ηττών, που την κρατάει κολλημένη στον πάτο του βαθμολογικού πίνακα. Οι Ιταλοί έχουν την καλύτερη άμυνα, επιτρέποντας στους αντιπάλους τους 71.4 πόντους και οι Λιθουανοί έχουν την χειρότερη επίθεση, μετρώντας μόλις 69.9 πόντους κατά μέσο όρο. With that being said, προτείνω άσο και Under 149.5 πόντους σε απόδοση 2.18 από τη Stoiximan.

Συνεχίζουμε με το ματς που έχει ελληνικό ενδιαφέρον. Ο Παναθηναϊκός (4-15) υποδέχεται στο ΟΑΚΑ τη Μπασκόνια (7-13). Αμφότερες οι ομάδες έχουν απουσίες και πάνω σε αυτές θα πατήσουμε. Ο Δημήτρης Πρίφτης δε θα έχει στη διάθεσή του τον Ντάριλ Μέικον και τον Γιώργο Παπαγιάννη. Το κενό του διεθνή σέντερ θα κληθούν να καλύψουν άλλοι παίκτες. Επιλέγω λοιπόν το Over 16.5 σε πόντους και ριμπάουντ του Οκάρο Ουάιτ, που προσφέρεται σε απόδοση 1.87 στη Stoiximan.

Για φινάλε άφησα το γερμανικό ντέρμπι. Η Μπάγερν (10-11) περιμένει στο Μόναχο την Άλμπα Βερολίνου (6-14), έχοντας τον τίτλο του φαβορί, λόγω της καλύτερης βαθμολογικής της θέσης, αλλά και λόγω της προϊστορίας (4-0 σε αγώνες της Euroleague). Θα ποντάρουμε στον άσο με χάντικαπ 6.5 πόντων σε απόδοση 1.90 από τη Stoiximan, μιας και η ομάδα του Τρινκιέρι αποζητά νίκες, αλλά και ψυχολογία για να κυνηγήσει την οχτάδα.

