Πρέπει να βγει μπροστά ο Χεζόνια

Houston, we have a problem! Κοινώς χθες πάθαμε πανωλεθρία! Κι η Ζενίτ έχασε, κι η Μονακό σταμάτησε στους 82 πόντους (τι ψυχή είχε ένας ακόμα πόντος παιδιά;) κι η Αρμάνι έκανε φετινό ρεκόρ, βάζοντας 89 πόντους και μας στέρησε το Under.

Πάμε λοιπόν να ανασυνταχθούμε και να δούμε τα σημερινά ματς της Euroleague, μπας και ρεφάρουμε. Τρία παιχνίδια, αφού έχει αναβληθεί το Φενέρμπαχτσε – Μπάγερν Μονάχου.

Η πρώτη χρονικά αναμέτρηση είναι αυτή ανάμεσα στην Ούνικς Καζάν (13-10) και τον Ερυθρό Αστέρα (8-14). H ομάδα του Βέλιμιρ Περάσοβιτς, μετά από τρεις διαδοχικές ήττες, χαμογέλασε την περασμένη εβδομάδα παίρνοντας τη νίκη απέναντι στη Ζαλγκίρις, ενώ πριν από μερικά 24ωρα θριάμβευσε με 105-103 στο ντέρμπι της VTB League κόντρα στην ΤΣΣΚΑ Μόσχας. Ένα ματς που κρίθηκε μετά από τρεις παρατάσεις και έπειτα από buzzer beater του Ό Τζέι Μέγιο. Στο εν λόγω παιχνίδι κομβικός ήταν και ο Μάριο Χεζόνια, που πέτυχε double-double με 31 πόντους και 10 ριμπάουντ. Στον Κροάτη θα ποντάρουμε κι εμείς, αφού η συμμετοχή του Λορέντζο Μπράουν στο παιχνίδι με τους «ερυθρόλευκους» του Βελιγραδίου τίθεται εν αμφιβόλω. Αν λοιπόν ο Αμερικανός δεν παίξει, η λογική λέει ότι θα πάρει περισσότερες ευθύνες ο Χεζόνια, οπότε θα πάμε με το Over 14 πόντων σε απόδοση 1.65. Ο «Super Mario» έχει φέτος 13.8 πόντους κατά μέσο όρο, ενώ στον πρώτο γύρο έβαλε 17 στην έδρα του Ερυθρού Αστέρα.

Ακολουθεί, επί γαλλικού εδάφους, η αναμέτρηση της Βιλερμπάν (9-15) με τον Παναθηναϊκός (5-17). Πολλές οι απουσίες και στα δύο στρατόπεδα. Οι γηπεδούχοι θα παίξουν χωρίς Ρέιμαρ Μόργκαν, Βίκτορ Ουεμπανιάμα, Ουίλιαμ Χάουαρντ, Αντουάν Ντιό καιΈλι Οκόμπο, ενώ η ελληνική ομάδα δε θα έχει στη διάθεσή της τους Ιωάννη Παπαπέτρου, Λευτέρη Μποχωρίδη. Ακόμα, τελευταία στιγμή θα κριθεί η συμμετοχή του Τζέρεμι Έβανς. Η ομάδα του Τι Τζέι Πάρκερ δέχεται 79.7 πόντους κατά μ.ό, ενώ επιτρέπει στους αντιπάλους της να σουτάρουν με ποσοστό ευστοχίας 57.3% μέσα στο ζωγραφιστό, νούμερο που αποτελεί και ρεκόρ στη διοργάνωση. Θα εμπιστευτώ λοιπόν και πάλι τον Γιώργο Παπαγιάννη, με στόχο να με ξεπληρώσει για την προηγούμενη φορά και θα ποντάρω στο Over 10 πόντων του Έλληνα σέντερ, που προσφέρεται στο 1.80.

Η αυλαία της 26ης αγωνιστικής θα κλείσει στη Μαδρίτη με το Clásico ανάμεσα στη Ρεάλ (20-4) και την Μπαρτσελόνα (19-5). Όπως πολύ καλά ξέρετε σε τέτοια ντέρμπι δε χωρούν προβλέψεις, πόσο μάλλον όταν μιλάμε για τις δύο πρώτες ομάδες της διοργάνωσης. Ως εκ τούτου δε θα μπω στη διαδικασία να προτείνω κάτι και θα απολαύσω το ματς χωρίς άγχος. Και όπως λένε και οι φίλοι μας οι Ισπανοί, ¡Mucha suerte!

*Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.

ΝΕΟ! Η ΚΑΥΤΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ* ΤΗΣ ΗΜΕΡΑΣ!