Θα μας βγάλει ασπροπρόσωπους ο Ουάιτ;

Καλημέρα σε όλες και σε όλους. Αυτή την εβδομάδα η Euroleague πήρε ένα μπρέικ, αφού όλη η Ευρώπη κινείται σε ρυθμούς Κυπέλλου. Σε ότι αφορά τα δικά μας, τα εγχώρια, το Final 4 επιστρέφει μετά από 18 ολόκληρα χρόνια. Οι τέσσερις ημιφιναλίστ έχουν συγκεντρωθεί στο Ηράκλειο και θα παλέψουν για την κούπα στο «Δύο Αοράκια».

Στον πρώτο χρονικά ημιτελικό (18/02, 17:00) ο Προμηθέας Πάτρας έχει τυπικά τον ρόλο του γηπεδούχου και αντιμετωπίζει τον Παναθηναϊκό, σε μια επανάληψη του περσινού τελικού της διοργάνωσης. Η ομάδα του Ηλία Ζούρου ταξίδεψε στην Κρήτη χωρίς τους Νίκο Γκίκα και Τζεράι Γκραντ, που ταλαιπωρούνται από κορωνοϊό, ενώ ο Δημήτρης Πρίφτης δε θα έχει ση διάθεσή του τον Ιωάννη Παπαπέτρου, που δεν έχει αναρρώσει ακόμα από την εγχείριση στην οποία υποβλήθηκε. Οι «πράσινοι» φαντάζουν ως το μεγάλο φαβορί για τη νίκη, όμως εγώ δε θέλω να μπλέξω με το χάντικαπ, οπότε θα πάω στα αγαπημένα μου ειδικά παικτών. Δεδομένης της απουσίας του «Πάπι» και της ανοδικής πορείας που έχει δείξει το τελευταία διάστημα ο Οκάρο Ουάιτ, προτείνω το Over 17.5 σε πόντους, ριμπάουντ και ασίστ του 29χρονου Αμερικανού φόργουορντ σε απόδοση 1.91 από τη Stoiximan. Έχω κάνει και λογοπαίγνιο στον τίτλο, δεν ξέρω αν το καταλάβατε.

Το έτερο ζευγάρι, στον δεύτερο χρονικά ημιτελικό (18/02, 20:00), είναι αυτό ανάμεσα στον Ολυμπιακό και την ΑΕΚ. Οι «ερυθρόλευκοι», που επανήλθαν φέτος στα μεγάλα σαλόνια, στοχεύουν και στους δύο εγχώριους τίτλους και δεν το κρύβουν, αποτελώντας το φαβορί όχι μόνο για το εν λόγω παιχνίδι, αλλά και για την κατάκτηση του Κυπέλλου.

Και σε αυτή την αναμέτρηση θα κοιτάξουμε τα ειδικά παικτών. Το σημείο που θα διαλέξω είναι αρκετά ιντριγκαδόρικο, αλλά αρκετά value for money. Μιλάω για το Under 12.5 πόντων του Κιθ Λάνγκφορντ, το οποίο πληρώνει 2.08! Ο 38χρονος Αμερικανός γκαρντ επέστρεψε στην ΑΕΚ και αναμένεται να κάνει ντεμπούτο κόντρα στην ομάδα του Γιώργου Μπαρτζώκα. Μπορεί να γνωρίζει πολύ καλά την ελληνική πραγματικότητα και να έχει έμφυτο ταλέντο στο σκοράρισμα, ωστόσο έχει να παίξει μπάσκετ 10 μήνες και θεωρώ ότι πρόκειται για μια καλή ευκαιρία.

